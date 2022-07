Diego Bertie visitó el set de “América Hoy” y opinó sobre el talento para la actuación de varios personajes de la farándula, entre ellos Nicola Porcella, quien hace unos años formó parte de la serie “VBQ Empezando a vivir”.

Luego de ver una de sus escenas donde besa apasionadamente a Emilia Drago, Bertie dejó entrever que el exchico reality no transmite emociones frente a cámaras.

“Me parece que es un chico muy guapo, tiene mucha pinta y qué bueno que quiera estudiar. Yo hubiera querido tener ese ‘cacharro’, pero yo no sé si la va a besar (a Emilia Drago) o la va a matar”, señaló el actor.

Al ser consultado sobre si el exintegrante de “Esto es Guerra” tiene posibilidades de destacar en la actuación, Diego Bertie aseguró que sí podría darse siempre y cuando se enfoque en su preparación profesional.

“Yo soy actor hace 35 años y nunca pensé sería actor. Se me dio de casualidad y en el camino, con experiencias y talleres, fui aprendiendo. Lo que te mantiene la constancia” añadió.

No volverá a Perú

A través de las redes sociales, Nicola Porcella ha dejado claro que regresar a nuestro país no está entre sus planes a corto plazo y confesó que, si le ofrecieran trabajar en una producción peruana, tampoco la aceptaría.

“(Si te llamaran para actuar en una novela peruana ¿aceptarías?) Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar, pero la verdad que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá, así que no, me quedo por aquí”, respondió.

