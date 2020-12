Diversos personajes del espectáculo peruano se han adaptado a la pandemia por coronavirus y han empezado nuevos negocios, como el exchico reality Diego Chávarri, quien anunció en sus redes sociales que incursionará como personal trainer, siendo Shirley Arica su primera clienta.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se puede ver a Diego Chávarri realizando algunas rutinas de ejercicio con Shirley Arica y otros personajes, que buscarían tonificar su cuerpo con sentadillas, abdominales y de más.

DIEGO LE RESPONDE A MAGALY

“¿Quién es el nuevo personal trainer de la farándula? Un chico que intentó ser jugador de futbol y no lo logró, tuvo un paso mediocre por equipos de futbol. Intentó ser chico reality y tampoco funcionó, ahora no sabemos nada de él, está en nada”, comentó Magaly.

Ante estos comentarios de la presentadora de TV, Diego le respondió en sus redes sociales comentando su paso que tuvo en el futbol peruana y también sus participaciones en los diversos realities.

“Jugué 7 años futbol profesional y tuve la suerte de jugar en el extranjero, no seguí jugando y hasta ahora no puedo hacerlo por una fuerte lesión. Estuve en EGG, Combate (...) tengo una empresa de gorras y ropa hace más de un año (...) Que no aparezca en TV, no quiere decir que esté en ‘nada’ (...) y si quieres entrenar, me avisas, quien saber si llegues en forma para el verano”, expresó el también modelo en su cuenta de Instagram.