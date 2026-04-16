El comediante peruano Diego Gupioc presentará su espectáculo Fuera de control este 17 de abril en el Lima Comedy Club, como parte de su proceso creativo dentro de la escena local de comedia.

La propuesta escénica combina stand-up, improvisación, música en vivo e interacción con el público, en un formato flexible que permite adaptar el contenido según la respuesta de los asistentes.

Un espectáculo que se construye con la participación del público

El show parte de una estructura abierta que incorpora momentos de improvisación y diálogo directo con el público. Durante la función, la música en vivo se integra como un elemento activo que contribuye al desarrollo del espectáculo.

A diferencia del monólogo tradicional, la propuesta busca generar una experiencia participativa en la que los asistentes no solo observan, sino que también intervienen en algunos momentos del desarrollo escénico.

Este enfoque permite que cada presentación tenga variaciones y mantenga un carácter dinámico, en función de la interacción en tiempo real.

Una propuesta que mezcla humor y música en vivo

Con formación en ingeniería y una trayectoria construida en espacios independientes, Diego Gupioc ha desarrollado un estilo centrado en el ritmo escénico y la participación del público.

El espectáculo “Fuera de control” representa una nueva etapa dentro de su recorrido artístico, donde el humor se complementa con recursos musicales y momentos improvisados que enriquecen la experiencia en vivo.

La función se realizará el martes 17 de abril a las 10:00 p. m., y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket.

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