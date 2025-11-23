El cantautor argentino Diego Torres estrenó su nuevo álbum Mi Norte & Mi Sur, una producción de once canciones lanzada bajo el sello Sony Music, que marca su retorno con un sonido renovado y una propuesta que combina emoción, energía y exploración artística.
El disco reúne destacadas colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, reflejando la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas. La variedad sonora del álbum abarca desde el pop latino hasta el regional mexicano, pasando por ritmos alternativos, bachata y propuestas acústicas contemporáneas.
“Vas a Quedarte”: el focus track del álbum
La canción principal, “Vas a Quedarte”, interpretada junto a Manuel Carrasco, se presenta como una balada de amor y esperanza que llegará acompañada de un videoclip oficial. El álbum también incluye otros temas colaborativos como:
- “Mi Norte & Mi Sur”, junto a Edén Muñoz, que fusiona el estilo pop de Torres con los sonidos del regional mexicano.
- “Trepando Paredes”, con Miranda!, una propuesta de espíritu juguetón y ritmo contagioso.
- “La Última Noche”, con Estopa, donde la mezcla de estilos celebra la riqueza de la música iberoamericana.
Una nueva etapa creativa
Tras años de giras, colaboraciones y exploración musical, Torres regresa con un proyecto que refleja libertad creativa y una identidad artística consolidada. El artista describe este álbum como un viaje emocional donde conviven la nostalgia, la esperanza, la energía festiva y la introspección.
“Este álbum es un viaje por diferentes estilos… canciones más íntimas y canciones con más potencia”, señaló Torres.
“Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente”.
Con Mi Norte & Mi Sur, Torres suma el noveno álbum de estudio de su carrera, consolidando una trayectoria marcada por la búsqueda constante de evolución sin perder su esencia emotiva y optimista.
Datos clave
- Álbum: Mi Norte & Mi Sur, de Diego Torres.
- Sello: Sony Music.
- Canciones: 11 temas.
- Colaboraciones: Manuel Carrasco, Edén Muñoz, Miranda!, Estopa.
- Focus track: “Vas a Quedarte”.
- Noveno álbum de estudio del artista.
- Géneros: pop latino, regional mexicano, bachata, pop alternativo y acústico.