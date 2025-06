Dilbert Aguilar está en boca de todos luego de que el programa de Magaly Medina lanzó un testimonio de un joven que radica en España, quien afirmó que tuvo un amorío con la esposa del cantante, Jhazmín Gutarra.

Cuando fue abordado por el reportero de “Todo se filtra”, Aguilar afirmó que no iba a hablar del tema por respeto a su familia.

“ Yo no doy entrevista a nadie ahorita porque yo no quiero hablar nada de la coyuntura que está pasando. Me mantengo al margen. Siempre me he mantenido al margen y de las cosas que dañan a mi familia yo no hablo, así que te agradecería en el alma amigo que no insistas porque no te voy a dar ninguna entrevista. No quiero ser malcriado ni nada por el estilo, respeto mucho a la prensa y todo bien. Gracias ”, señaló.

Sin embargo, Kurt Villavicencio intentó llamar al artista EN VIVO y tras varios intentos, respondió: “ Hermano, papito lindo, de mi vida privado no hablo, los trapitos sucios se arreglan en casa ”.

“ Lo pasado, pasado se arregló y no voy a hablar más del caso porque yo te quiero mucho y no te quiero faltar al respeto ni a ti ni a tus televidentes, estoy feliz, estoy tranquilo, feliz con mi familia, estoy tranquilo, no hay ningún problema ”, sostuvo el popular “Pequeño gigante de la cumbia”.

Esposa de Dilbert Aguilar tras presunta infidelidad: “Todo cae por su propio peso”

Jhazmin Gutarra se pronunció tras el escándalo de infidelidad en el que se vio involucrada luego del testimonio de un joven huancaíno que se presentó en el programa de Magaly Medina.

“El tiempo no necesita testigos para hacer justicia, porque cuando la verdad está de tu lado, no hacen falta defensas, solo paciencia para ver cómo todo cae por su propio peso”, se lee en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.