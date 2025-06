Jhazmin Gutarra se pronunció tras el escándalo de infidelidad en el que se vio involucrada luego del testimonio de un joven huancaíno que se presentó en el programa de Magaly Medina.

“ El tiempo no necesita testigos para hacer justicia, porque cuando la verdad está de tu lado, no hacen falta defensas, solo paciencia para ver cómo todo cae por su propio peso ”, se lee en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

Por su lado, Dilbert Aguilar fue contactado por una reportera de “Magaly TV: La Firme” y respondió sobre dicha polémica: “ De mis problemas yo no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes “.

¿Qué dijo el presunto amante de la esposa de Dilbert Aguilar?

Christian Bozza, un joven huancaíno que radica en España, afirmó que mantuvo una relación con la esposa de Dilbert Aguilar del 2018 hasta el 2021.

De acuerdo con su relato, ambos se conocieron cuando él era taxista en abril del 2018 y la recogió una madrugada en una discoteca. Gutarra le pidió su número y luego tuvieron una salida donde se besaron.

“Yo no sabía quién era”, afirmó el hombre.

“Nunca me había pasado tenerle cariño a alguien tan rápido. Me prometió volver al mes y me decía bebé o cariño. A veces me mandaba videos cantando”, relató.