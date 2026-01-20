El fenómeno internacional Dios Salve a la Reina, reconocido como el tributo oficial a Queen, regresa a Lima para ofrecer un espectáculo único y de alto nivel el 10 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La cita promete una noche de clásicos inmortales, puesta en escena cuidada al detalle y una experiencia sonora que ha conquistado escenarios de Europa, América y Asia.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda argentina se ha consolidado como uno de los homenajes más fieles y celebrados al legado de Freddie Mercury y compañía.

Su propuesta destaca por la precisión musical, el respeto por los arreglos originales y una interpretación vocal que reproduce con asombrosa cercanía la energía del icónico frontman.

No se trata solo de un concierto, sino de un viaje por la historia de una de las agrupaciones más influyentes del rock.

El repertorio está pensado para atravesar distintas etapas de Queen, combinando himnos de estadio con baladas memorables.

Canciones como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love” y “Don’t Stop Me Now”, suelen formar parte de un setlist dinámico que prioriza la interacción con el público y el impacto emocional.

La producción incorpora iluminación sincronizada, vestuario inspirado en distintas eras y un sonido diseñado para resaltar cada matiz.