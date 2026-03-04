El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro prepara su primer gran concierto del 2026 titulado “Que viva la tradición”, un espectáculo dedicado a la música andina que se realizará el 21 de marzo en el Teatro Peruano Japonés.

El evento, que llega a su tercera edición, busca resaltar el valor del patrimonio cultural andino a través de canciones emblemáticas que evocan la historia, las festividades y las costumbres del Perú profundo.

En el escenario acompañarán al intérprete de “El Perú nació serrano” reconocidos exponentes de la música tradicional como Amanda Portales, Julio Humala, Kiko Revatta y la cantante María Jesús Rodríguez, artistas con trayectoria en la difusión del folclore peruano.

Música andina para nuevas generaciones

El concierto también incluirá la participación de la agrupación Chapimarca, que representa a una nueva generación de intérpretes comprometidos con la difusión de la música andina.

Con un repertorio que combina canciones tradicionales y composiciones contemporáneas, la agrupación busca continuar el legado de la música andina en el país.

“Será una noche mágica, de recuerdos, de mucha nostalgia pero también de alegría. Con cada tema viajaremos por los rincones de nuestra patria, especialmente de la zona andina, recordando sus festividades, añoranzas y costumbres”, señaló Gaitán Castro.

El artista también destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural del país.

“La tradición no debe morir, es nuestro patrimonio intangible y debemos preservarlo. Cuidarlo y promoverlo para que las nuevas generaciones aprendan a amarla”, agregó.

Un espectáculo de música, danza y tradición

El espectáculo contará con el acompañamiento musical de la banda El Sol, además de la participación de músicos invitados y la incorporación de danzas tradicionales, juegos de luces e imágenes escénicas.

La puesta en escena tendrá una duración aproximada de dos horas, iniciando a las 8:00 p. m.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Joinnus.