Diosdado Gaitán Castro se pronunció luego de sufrir una aparatosa caída durante su última presentación el fin de semana en la ciudad de Juliaca, región Puno. El cantante ayacuchano señaló que el incidente le provocó que termine con fuertes dolores en el tobillo, las muñecas y cadera.

“Fue una caída que me sorprendió, no puedo negarlo. Era una fiesta costumbrista, a raíz de los carnavales, una yunza en un barrio popular de Juliaca, y me parece que no habían ajustado bien las tablas y cedió. Yo había visto a otros artistas que les pasaba esto, no solo en el Perú, y decía ‘ojalá nunca me pase’, pero llegó el día”, comentó en una entrevista con el diario El Trome.

El intérprete de “Ay… Mi Cholita” explicó que empezó a sentir los dolores en su cuerpo durante la madrugada. “En ese momento no sentí nada, debe ser por la adrenalina, pero ya en el hotel, en la madrugada, me empezó a doler demasiado el tobillo, luego las muñecas y la cadera. Hoy (ayer) que llego a Lima me haré un chequeo”, señaló.

Gaitán Castro considera que el accidente fue por una negligencia de los empresarios, pues no habrían ajustado bien las tablas del escenario. “Yo creo que de flojera no lo han asegurado (las maderas por donde cayó) porque pensaban que en esa parte yo no iba a estar. La caída fue a un costado del escenario, nosotros cantamos en la mitad, pero como había subido mucha gente me replegué a un lado. Fue una negligencia por parte de los empresarios”, explicó.

El cantante nacional comentó que suele ser bien cuidadoso en cuanto a su seguridad, pero como llegó con el tiempo justo al evento no pudo percatarse.

“Yo siempre soy muy cuidadoso con estas cosas, en la seguridad para no accidentarnos. En este caso fue un poco difícil hacerlo porque llegaba con las justas, había estado en Cajamarca. Entonces, cuando llegué era urgente que subiera al escenario y me olvidé de todos los protocolos, realmente subí al escenario sin fijarme en nada”, dijo.





VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión) https://elbocon.pe/boconvip/pelo-madueno-presenta-este-24-de-octubre-cerca-un-show-virtual-en-vivo-con-todos-sus-exitos-video-la-liga-del-sueno-youtube-nndc-noticia/