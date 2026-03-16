Kaouther Ben Hania, realizadora tunecina, utilizó la visibilidad de la 98.ª edición de los Premios Óscar para pronunciarse a favor del pueblo palestino durante su paso por la alfombra roja. Su película The Voice of Hind Rajab compite en la categoría de Mejor Película Internacional y ha recorrido con éxito el circuito de festivales internacionales, generando amplio impacto entre críticos y audiencias.

La cineasta reveló que Motaz Malhees, actor principal de la cinta, no pudo asistir a la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles debido a las restricciones migratorias vigentes. Estas prohibiciones afectan a ciudadanos palestinos bajo las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump.

Ben Hania aprovechó la ocasión para cuestionar abiertamente la medida que impide la entrada de talento artístico al país. La directora calificó la situación como un acto de discriminación basado exclusivamente en el lugar de origen de las personas afectadas.

Una película que retrata la crueldad de la guerra en Medio Oriente

La cineasta explicó que su proyecto nació con la misión de dar eco a las voces olvidadas por el conflicto en Gaza. Para ella, el séptimo arte posee un potencial único para rescatar historias humanas que suelen quedar marginadas de los focos mediáticos globales.

El filme recrea el caso trágico de Hind Rajab, una niña palestina que perdió la vida en 2024 mientras su familia intentaba escapar de la ciudad de Gaza durante un ataque armado. La menor pasó horas en contacto telefónico con equipos humanitarios, cuyas grabaciones angustiosas sirven como eje narrativo central de la producción.

Ben Hania compartió que descubrió las llamadas de auxilio de la pequeña mientras seguía las noticias del conflicto armado. Aquella experiencia la marcó tan profundamente que decidió paralizar otros trabajos para dedicar todos sus recursos a materializar esta historia en la pantalla grande.

La directora busca con su obra no solo preservar la memoria de la víctima, sino también generar un debate internacional sobre las consecuencias humanas de la guerra. Su presencia en los Óscar representa una plataforma única para amplificar este mensaje ante la industria cinematográfica mundial.