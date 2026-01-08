La productora Indie presenta “Así no juega Perú”, una comedia peruana con corazón, humor criollo y mucha verdad sobre la sociedad, que promete hacernos reír y reconocernos. Llega a los cines nacionales este 22 de enero gracias a Starfilms.

Este largometraje tiene como protagonistas a los experimentados humoristas Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Manolo Rojas y Karen América ‘La Gaga’. Junto a ellos los experimentados actores Susan León, Miguel Vergara, Marco Antonio Miranda, Alec Chaparro y Gherson Flores. Dirigida y escrita por el cineasta Sebastián García,

“Así no juega Perú” es una comedia satírica y burlesca que través de una serie de situaciones hilarantes y absurdas, ofrece una crítica mordaz a la realidad social y política contemporánea del Perú, explorando temas como la nostalgia, la decadencia y la resistencia a los cambios de la modernidad.

HISTORIA

La cinta se sumerge en el caótico mundo de La Gaga (Karen América), La Diva (Susan León) y La Chola (Miguel Miranda), tres trabajadoras sexuales mayores que ven su mundo desmoronarse cuando son despedidas por su jefe y casi figura paterna, Papá Melquiades (Melcochita), quien se ve obligado a tomar esta decisión tras la llegada de jóvenes extranjeras. Sin opciones y con un futuro incierto, las tres mujeres deciden emprender un nuevo camino en el pequeño y conservador pueblo de ‘Perusalén’, gobernado por Roberto Cutrón (Manolo Rojas), un alcalde corrupto.

Susan León y Karen América en divertida comedia que se estrena el próximo 22 de enero. "Así no juega Perú" en las salas locales.

A pesar del ambiente hostil, La Gaga, La Chola y La Diva están decididas a quedarse a vivir en ‘Perusalén’. Se enfrentarán a prejuicios, amenazas y una serie de inconvenientes que pondrán a prueba su resiliencia y amistad.

“Estoy emocionada y feliz con esta película, tiene de todo, mucha comedia, pero también mucho de nuestra realidad. Vamos a sacar roncha a muchos (risas)”, manifestó Karen América“.

”Esta cinta tiene un poco de realidad, pero todo ha sido llevado al humor, esperemos que nadie se pique. Ha sido genial rodar la cinta con estos grandes del humor, super profesionales todos”, manifestó el director Sebastián García que en su momento causó polémica con la película romántica “Acuérdate de mí”.