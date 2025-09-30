Doja Cat ha confirmado oficialmente su primer concierto en nuestro país, el 13 de febrero de 2026 en el Arena 1, como parte de su gira “Ma Vie World Tour”.

La gira arrancará en São Paulo, Brasil, y pasará por grandes ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto y más, antes de culminar con un concierto estelar en el Madison Square Garden de Nueva York.

Este tour acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de Doja Cat, “Vie”. Junto al estreno del disco, Doja presentó el videoclip de su nuevo tema, “Gorgeous”, dirigido por Bardia Zeinali y filmado en Nueva York, con apariciones de destacadas figuras de la moda y la cultura pop internacional.

¿Dónde adquirir las entradas para el concierto de Doja Cat en Lima?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe. La preventa empezará el jueves 2 de octubre de 10:00 a.m., con un 15% de descuento pagando con tarjeta BBVA y la venta al público general comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 a.m.

Sobre Doja Cat

Doja Cat subió su primera canción a Soundcloud en 2013, a los 16 años. Criada en Los Ángeles, desarrolló sus habilidades musicales estudiando piano y danza, mientras se inspiraba en artistas como Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj y Drake. En 2014 firmó con Kemosabe/RCA Records y lanzó su EP Purrr!, seguido de su álbum debut Amala en 2018. Ese mismo año, su tema viral “MOOO!” la catapultó al reconocimiento global.

Su segundo álbum, Hot Pink (2019), nominado al GRAMMY y certificado platino, cosechó más de 7 mil millones de streams en todo el mundo e incluyó el fenómeno viral “Streets” y el éxito #1 nominado al GRAMMY “Say So”, certificado 6x platino por la RIAA. En 2021 lanzó su aclamado álbum Planet Her, que debutó en el No. 1 del Billboard Top R&B Albums y No. 2 en el Billboard 200, generando éxitos globales como “Kiss Me More” ft. SZA, “Woman”, “You Right” y “Need to Know”.

Con más de 36 mil millones de streams globales, Doja Cat ha ofrecido actuaciones memorables en los principales premios y festivales de música del mundo. Ha ganado 5 AMAs, 5 Billboard Music Awards, 5 MTV VMAs, 3 BMI Awards, 2 MTV EMAs, 1 GRAMMY y 1 NAACP Image Award, además de acumular 19 nominaciones al GRAMMY. En 2023, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de TIME, protagonizando la portada de abril y actuando en la gala TIME100 en Nueva York.

Su cuarto álbum, Scarlet (2023), certificado platino por la RIAA, incluyó los hits “Agora Hills” y “Paint The Town Red”. Este último se convirtió en el primer tema de rap en alcanzar el No. 1 del Billboard Hot 100 en 2023, manteniéndose tres semanas en la cima. Luego de su primera gira como headliner en Norteamérica, The Scarlet Tour, Doja Cat encabezó Coachella 2024 con una actuación inolvidable.