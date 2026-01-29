Durante una entrevista, Doña Peta se mostró contenta tras asistir al partido entre Alianza Lima e Inter de Miami, en el que Paolo Guerrero anotó dos goles, y ante las cámaras afirmó que su hijo ya ha crecido y dejó de ser su ‘bebito’.

Cabe recordar que el futbolista y la modelo brasileña mantienen una relación desde agosto de 2022 y, a lo largo de estos años, han protagonizado diversas polémicas, lo que en un inicio llevó a que la madre del ‘Depredador’ no fuera muy cercana a Ana Paula Consorte.

“ Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo ”, comentó entre risas para “Arriba Mi Gente”.

En ese momento, la madre del futbolista destacó que lo ve muy feliz junto a sus hijos menores.

“Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos”, añadió.

En esa misma línea, se le preguntó por su relación actual con Ana Paula Consorte, madre de sus últimos nietos, ante lo cual Doña Peta respondió de manera firme y directa.