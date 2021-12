No lo olvida. Dorita Orbegoso, quien visitó recientemente el programa ‘Al Sexto Día’, conducido por Mónica Cabrejos, negó que exista algún tipo de amistad con la presentadora de televisión.

Como se recuerda, Orbegoso acudió al espacio televisivo para formar parte del jurado en un reality que busca ayudar a los niños. “Fui por un bien social que ha sido este sueño navideño de los tres niños (reality ‘Bailando por un sueño’)”, comentó al respecto.

“Con ella (Mónica Cabrejos) nunca he tenido discrepancias. La persona que se sentó en los programas a hablar de mí ha sido ella. Yo nunca me he sentado a hablar mal de ella en ningún espacio, nunca me he sentado en ‘El valor de la verdad’. En todo caso, tendrían que preguntarle a ella (si olvidó sus discrepancias), porque quien me invitó ha sido ella y su producción”, manifestó en diálogo con Trome.

Cabe precisar que los rumores de la rencilla entre ambas exvedettes comenzó cuando Cabrejos, años atrás, aseguró en el ya inexistente programa “El valor de la verdad” que su expareja, Marco ‘Chemo’ Ruiz, la engañó con Orbegoso.

En otro momento, también indicó que ella no acude “a los programas a hablar” de sus “temas personales”.

“Si me vuelven a invitar, iré. Todo sea por apoyar a los niños. Yo no tengo problema, pero yo no voy a los programas a hablar de mis temas personales, cuales los mantengo perfil bajo y por eso no he salido a declarar en ningún espacio de televisión. Son mis temas y no tengo por qué hablar con la presa de eso, porque valgan verdades… a la prensa no les interesa cómo una se puede sentir, pero es su trabajo (preguntar)”, destacó.

