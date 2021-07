Dorita Orbegoso reveló que está distanciada del padre de su hijo, el empresario Pablo Donayre, tras cinco años de relación sentimental. La modelo aseguró que la separación se dio en buenos términos.

“Estoy distanciada del padre de mi hijo, pero (la separación) se ha dado en buenos términos pues tenemos una criatura de dos años. Somos padres y nuestra responsabilidad es llevarnos bien por nuestro bebé”, dijo al diario Trome.

Además, la también empresaria resaltó que está en su mejor momento y que se siente una mujer realizada.

“Estoy en mi mejor momento, me siento una mujer realizada, orgullosa de poder mantener una empresa en plena pandemia, de poder trabajar y monetizar mis redes sociales, pero sobre todo de cumplir y disfrutar mi etapa de madre. Lo mejor es (que su hijo) juega fútbol y eso me llena de orgullo”, añadió.

Por otro lado, Orbegoso sostuvo que no le molesta que la consideren “bomba sexy”; sin embargo, le parece un título “superficial”.

“No me molesta, pero me parece que ese título es algo superficial y yo soy más que un físico, pues a mis 34 años he podido lograr muchas cosas, en el ámbito personal, laboral y empresarial. Ahora estoy enfocada en terminar mis dos carreras, en la quinta colección otoño - invierno de mi línea de ropa ‘Door Perú’ y retomando de a pocos los proyectos con mi productora de eventos si Dios quiere”, acotó.

