Dorita Orbegoso y Paola Ruíz fueron presentadas por Mauricio Diez Canseco y contaron que desempolvarán las plumas y lentejuelas para integrarse a la tercera promoción de vedettes de Rústica, donde mostrarán todo su talento para el baile, la actuación y el canto.

“Dorita y Paola son dos chicas talentosas, hermosas y trabajadoras; por eso, serán parte de la tercera promoción de vedettes de Rústica, pues tendremos un nuevo negocio de diversión que será ‘Rústica Cabaret’, muy similar al Café teatro. Para sumarse a ellas, estamos en conversaciones con Leysi Suárez y Samantha Batallanos. Y una quinta podría ser Grasse Becerra o Anabel Torres”, expresó Mauricio Diez Canseco.

Por su parte, Dorita Orbegoso, señaló que esto marcará su debut como vedette. “Nunca he sido vedette. Yo he sido bailarina, actriz cómica y chica reality. Pero ahora es un reto más grande y me voy a preparar para soltar mis gallos, y estoy feliz por seguir creciendo como artista” , comentó.

En tanto, Paola Ruíz, reveló que desempolvará sus tangas después de 16 años. “Como vedette he recorrido todo el Perú y muchos países del mundo. Y voy a volver después de 16 años, pero me conservo, tengo mis mismas medidas y mucha sensualidad. Siempre el público me reclama y ahora podrán ver todos mis movimientos” , dijo Paola, agregando que su esposo siempre la apoya.

Del mismo modo anunciaron que podrían unirse a esta nueva aventura Leisy Suàrez y Samantha Matallanos.

AMADRINARON A NUEVAS VEDETTES DORADAS DE RÚSTICA

La presencia de Dorita Orbegoso, Paola Ruiz y Mauricio Diez Canseco fue para presentar a la segunda promoción de Vedettes Doradas de Rústica, que está conformado por jóvenes talentos en el baile, la actuación y el canto.

Cinthya Tintoré, Daniela Geldres, Rosi Torrealba, Camila Geldres y Estefanía Márquez son las integrantes de este nuevo proyecto que busca brillar y llenar de glamour las noches en la cadena Rústica.