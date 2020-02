“Dos hermanas”, una historia sobre la identidad peruana

Dos hermanas separadas por la violencia, la muerte, logran encontrarse después de muchos años de vivir separadas, en diferentes familias y con contextos sociales distintos, casi en las antípodas.

Esta es la historia de “Dos hermanas”, la nueva telenovela de Michelle Alexander que protagonizarán Melissa Paredes y Mayella Lloclla en la señal de América Televisión.

“La historia es parte de lo que nos sucedió a los peruanos. Debemos recordar siempre que nuestro país pasó por una etapa de violencia. Y tenemos que hacerlo porque debemos trabajar para que no vuelva a suceder”, contó la productora.

Identificación. Para Melissa Paredes, la producción que se estrenará el próximo 4 de marzo es “muy fuerte y bonita, y les encantará”.

“Es increíble ver el cariño del público, el interés por tu trabajo. Me parece algo que no tiene precio y lo agradezco muchísimo. Me muero por ver la historia”, contó.

Mientras Mayella Lloclla resaltó que los peruanos se identificarán con “Dos hermanas”.

“Estamos muy felices, entusiasmadas. Es una historia muy potente, rica, sobre la identidad peruana. Y yo creo que llegará a los corazones de todos. Esta es una historia muy peruana, en nuestra serranía. La gente se identificará”, dijo la actriz, que volverá a una producción de Michelle Alexander.

Elenco

Yaco Eskenazi, Erick Elera, Sebastian Monteghirfo, Julián Legaspi, entre otros actores conforman el elenco de “Dos hermanas”.