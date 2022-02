Luego que el programa “Magaly Tv: La Firme” anunciara que este martes revelará el testimonio de la expareja de Ducelia Echevarría, quien asegura que la chica reality fue captada llorando en los exteriores de una discoteca en Punta Hermosa porque fue agredida por su actual novio, la modelo decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

“Quiero aclarar, ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly, que no he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quién habrá hablado y qué historia tendrán inventada”, señaló tajantemente la integrante de “Esto es Guerra” en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Tras desmentir a su expareja, Ducelia exigió respeto a los medios de comunicación y además denunció que el equipo del programa de espectáculos la ha estado acosando en las últimas horas, pese a la presencia de su hija.

“Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada, por favor, todo el día he recibido acoso por parte de ese programa, también afectando a mi hija sin ningún mínimo de respeto”, añadió.

Ducelia Echevarría fue captada por las cámaras de "Magaly TV: La Firme" cuando lloraba desconsoladamente afuera de una discoteca. (Foto: Instagram)

La modelo finalmente compartió un video donde su hija se muestra bastante asustada ante la presencia del reportero. “Mi hija dice: ‘mamá, tengo miedo’. No puedo más con esto, por favor, les pido que paren. Más aún si estoy con mi hija al lado. Les pido respeto nada más por favor”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO: