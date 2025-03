Earth, Wind & Fire Experience estará en nuestro país para presentar un concierto el 18 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y vivir una noche nostálgica con la música de los 70‘s.

La trascendental banda que mantiene un alto estándar de show en vivo y presenta los exitosos temas musicales de los años 70′s y principios de los 80′s que han marcado varias generaciones como “September”, “Shining Star”, “Let’s Groove”, “Boogie Wonderland”, “Fantasy”, “After the Love has Gone” y “That’s the Way of the World” y muchas más.

Earth, Wind & Fire Experience ha recorrido el mundo desde los años 90′s mostrando un show musical con el espíritu y sonido del grupo original; además que consta de una formación de estrellas, que incluye la reunión de legendarios vocalistas Tim Owens, Devere Duckett, Claude Woods y a uno de los guitarristas de la banda original, Gregory Moore.

La banda fue creada e impulsada por el legendario guitarrista Al McKay, artista que integró Earth, Wind & Fire entre los años 1973 hasta el 1981 y quien junto a Maurice White fue productor de varios de los hits más memorables. La banda original ingresó al Salón de la Fama del Rock y ganó seis Premios Grammys por su perfecta fusión de géneros y ha logrado vender más de 90 millones de discos.

Las entradas para el concierto de Earth, Wind & Fire Experience están a la venta en Teleticket desde el martes 18 de marzo y tendrán una capacidad limitada. Habrá una preventa para clientes de Interbank por 2 días y descuentos exclusivos Interbank hasta agotar stock de entradas.