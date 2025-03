Con Marky Ramone en la batería, la banda Ramones lanzó los emblemáticos discos “Road to Ruin” (1978), “Rock ‘n’ Roll High School” (1979) que marcaron el camino del punk. Este 16 de marzo, el reconocido músico, considerado una leyenda del género, llega a Lima para presentar un repertorio cargado de los éxitos de la agrupación, en el Teatro Kantaro de Lima. Correo conversó con el emblemático músico que sigue vigente y recorriendo el mundo.

Ramones son considerados pioneros del punk rock. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el legado más importante de la banda? Las grandes canciones, la influencia que tuvo la banda está en todo el mundo, en muchos grupos. También la energía que tenían los Ramones, y que todavía tienen en sus discos. Su legado es muy importante, especialmente para muchas bandas de punk más nuevas, grupos más recientes.

¿Cómo te sientes cuando escuchas estas nuevas bandas y ves que usan técnicas e influencias de los Ramones?

Creo que es genial, eligieron bien (risas). Me resulta un poco difícil ir a un concierto, pero hay mucha gente, lo cual aprecio. Aunque a veces se pone un poco extraño. Voy a un concierto para escuchar música y para ver qué está pasando. A lo largo de los años, el punk ha evolucionado en varios subgéneros como el punk rock y el pop punk.

¿Cómo percibes esta evolución? Antes no había híbridos. El punk es punk. Cuando empiezas a mezclarlo con otras cosas, para mí deja de ser punk. No me gusta cuando se integra con otra música, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Si a todos les gusta, no me corresponde a mí decidirlo. Eso le corresponde a cada individuo.

La industria musical ha experimentado grandes cambios con la digitalización y las plataformas de streaming. ¿Esto es positivo para la música? Si eres una banda nueva o un artista nuevo en la industria musical, definitivamente puedes llegar a muchas personas. Para mí, no hay nada como una banda en una habitación, grabando una canción, sin hacerla tan pulida y limpia. Me gusta cuando una banda tiene un poco de aspereza, de filo y determinación. Me parece que hoy en día, cuando escucho música, está demasiado limpia. Es demasiado digitalmente limpia. Bueno, todos son diferentes. Cada generación tiene su propia manera de transmitir su música.

Pero, si está demasiado limpio musicalmente, ¿es punk? No, no lo es. Se nota demasiado, está demasiado pulido. Es como lavar un auto y luego encerarlo. Me gusta una banda que tenga un poco de suciedad. Me gusta escuchar algunos pequeños errores en una canción, cuando los niveles se disparan un poco. Si vas a hacer una canción punk, no la limpies demasiado. Déjala como está.

Y también, hoy en día, casi no hay música que proteste o que tenga una carga política o de cambio. Por ejemplo, la música no solo debería transmitir un mensaje, sino algo más profundo. Y estas cosas deberían abordarse. Se debería tratar de hacer algo para cambiar el mundo y hacer de él un lugar mejor.

Desde tu perspectiva, ¿qué elementos del pasado de la industria musical recuperarías o aportarías a la escena actual?

El uso de lo analógico, pero eso no significa que no puedas hacerlo digitalmente. Si te gusta lo digital, hazlo digital. Solo que no lo limpies tanto.

¿Has oído hablar de Los Saicos? Hubo un gran debate sobre que ellos empezaron el punk en los sesenta.

No los he escuchado, pero me emociona descubrirlos en Perú. Supongo que se les podría llamar garage rock, está por esa época. Sería genial conocer más de su música.

Para los peruanos que van a ir al concierto, ¿qué les puedes decir sobre ser parte de este legado de una de las bandas más grandes? Van a escuchar 38 canciones de los Ramones, no vamos a parar. Será un concierto continuo y con mucha energía. Y de eso se trata.