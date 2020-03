Ebelin Ortiz sabe que por el efecto post pandemia se vienen tiempos difíciles para el teatro, pero no pierde la esperanza. “Soy una optimista, siempre lo he sido, aunque muchas veces disfrazada de negatividad. Efectivamente este es un golpe para el teatro más grande, el de masas, para súper producciones con gran aforo. Entiendo que la gente va a tener mucho temor en salir, llenar las salas, creo que habrá que replantear muchas cosas, tendremos que darle la seguridad a las personas que quieren seguir alimentando su espíritu acompañándonos en nuestras funciones. Estamos sufriendo mucho de verdad, en estos momentos de incertidumbre sobre todo”, nos dice la actriz que este 18 de abril debería haber estrenado “El ocaso de una estrella”, unipersonal basado en la vida de Billie Holiday.

La gente de teatro es una raza distinta, está acostumbrada muchas veces a nadar contra la corriente, pero esta vez les toca duro...

Obviamente sufrimos todos los peruanos, sufre la persona que vive al día y nosotros también, nos ven usualmente con una sonrisa a flor de piel, pero también somos gente que nos toca igual que a cualquiera y la vamos a pasar muy duro.

No podrías llegar más sensible para encarnar a Billie Holiday, una mujer con una vida tan intensa y trágica...

Uff, eso va a ser de hecho, soy una convencida de que como actor le das tu cuerpo, tu voz, tus pensamientos, emociones, a un personaje y ese eres tú de alguna manera. Tuvimos que parar los ensayos de la obra, ibamos a estrenar este 18 de abril, pero estamos aplazándolo para mayo, y con ganas de que la gente nos acompañe.

La vida de Lady Day (Holiday), a pesar de lo dura, nos puede servir para sacarnos de nuestras zonas de confort ¿Por qué nos puede hacer bien?

Porque nos va a confrontar con muchas cosas, con nuestra forma de vida como individuos, que muchas veces estamos ciegos ante el valor del otro. Esa mujer que sufrió tanto, que luchó contra ella misma, que murió por una sobredosis de heroína, nos pone ante una situación que queremos seguir negando; el racismo y la discriminación. Ante eso nos confronta esta obra, nos confronta también a esa negativa que tienen muchas mujeres de soltar a su agresor.

Definitivamente era tu personaje soñado. Totalmente, ella, la Lupe, Tina Turner, son personajes fuertes llenos de humanidad. Realmente es un regalo del cielo poder encarnar a Billie Holiday en sus últimos días..

Billie Holiday tenía que llegarte a la edad que tienes hoy... Todos los personajes llegan a uno en el momento que uno está preparado. Me hace acordar cuando hice la audición para Coraje, la película de “Chicho” Durant, yo era una chica veinteañera. una muchacha y recuerda que Moyano era una mujer de 40. Me dolió cuando él decide darle el papel a Olenka Cépeda, cuando ves la pelicula obviamente el personaje no era para mí. Retomo lo que dices, hace 10 años Lady Day no era para mi, lo es ahora porque puedo entenderla en todo.

¿Y la has llegado a juzgar?

Como intérprete, como actor, lo que menos debes hacer es juzgar a tu personaje, lo tienes que defender siempre, así sea el malo de la pelicula. Tienes que entenderlo porque mejor no te metes en tu cuerpo. Así de simple.

Perfil

Ebelin Ortiz, actriz

Sus primeros pasos en el mundo del arte fueron al lado de Yola Polastri, a quien considera su mentora. Estudió actuación con Albrto Isola, entre otros destacados maestros. Estudia la carrera de Música en la UPC.