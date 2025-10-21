Tras el rotundo éxito en los escenarios, la actriz y cantante Ebelin Ortiz lleva al formato discográfico Victoria a través de mí, un emotivo homenaje a Victoria Santa Cruz, que busca inmortalizar la esencia de esta propuesta artística, aclamada tanto por el público como por la crítica.

“Este disco es un sueño cumplido, un proyecto que nació desde la necesidad de expresar quién soy y de rendir homenaje a la música y al legado de Victoria Santa Cruz, que me han acompañado a lo largo de mi vida. Quise compartir con la gente esa parte íntima y vulnerable que a veces no se muestra en los escenarios”, afirma Ebelin Ortiz.

El tributo a Victoria Santa Cruz: Victoria a través de mí cautivó en su temporada con una puesta en escena íntima, potente y emotiva, en la que Ortiz hizo un recorrido por canciones que marcaron su vida personal y profesional, interpretadas con autenticidad y una fuerza que conecta de manera especial con el público.

Ahora, esa experiencia se plasma en un disco que captura la energía y emoción del homenaje en vivo, convirtiéndose en un registro para quienes disfrutaron del espectáculo y una oportunidad para quienes no pudieron asistir.

“Cada canción es un pedazo de historia, un recuerdo, una emoción que nos plantea Victoria Santa Cruz y que quiero compartir. Mi voz se une con las vivencias de muchas mujeres que, como yo, han transitado momentos de lucha, amor, esperanza y resiliencia”, agrega Ortiz.

El álbum será presentado oficialmente en un concierto especial el próximo miércoles 22 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en la calle Sacramento 236.