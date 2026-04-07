Ed Sheeran confirmó una producción de mayor escala para su concierto del miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional de Lima. La presentación, programada para las 8:30 p. m. y con entradas disponibles a través de Ticketmaster, forma parte de su gira internacional “LOOP Tour”.

La principal novedad del espectáculo será la incorporación de un escenario B, una plataforma secundaria ubicada a más de 30 metros del escenario principal. De acuerdo con la información difundida sobre la producción del show, esta estructura tendrá dimensiones de 6x6 metros, formato 360° y estará conectada por un pasillo diseñado para el desplazamiento del artista durante el concierto.

Un formato pensado para acercar a Sheeran al público

Según la producción del tour, Ed Sheeran interpretará cerca de un tercio del concierto desde este segundo escenario. La propuesta busca ampliar la visibilidad del espectáculo y reforzar la interacción con los asistentes ubicados en distintos sectores del estadio.

La puesta en escena también contempla pantallas gigantes para facilitar la visualización del show desde cualquier ubicación del recinto. Con ello, la gira mantiene el formato inmersivo que el artista británico viene utilizando en su actual recorrido internacional.

Christian Meier abrirá la noche en Lima

Días antes del anuncio sobre el segundo escenario, se confirmó que el cantautor peruano Christian Meier será el artista invitado encargado de abrir la presentación en Lima. La participación del músico fue reportada por medios locales y forma parte de la selección de artistas que acompañan a Sheeran en distintas ciudades de la gira.

El concierto marcará el regreso de Ed Sheeran al Perú luego de nueve años. Ticketmaster informó que las entradas se venden desde S/144 y que la promoción con 25% de descuento para tarjetas BBVA está vigente hasta el 30 de abril.

Cuándo y dónde será el concierto de Ed Sheeran en Lima

El espectáculo se realizará el miércoles 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, ubicado en la calle José Díaz s/n, en Lima. La fecha aparece en la programación oficial de Ticketmaster Perú, plataforma a cargo de la venta de entradas para el evento.

Con este montaje, el paso de Ed Sheeran por Lima apunta a convertirse en uno de los conciertos internacionales de mayor despliegue técnico del año, con una propuesta centrada en la cercanía con el público y en una experiencia visual de gran formato. La información confirmada hasta ahora ubica al “LOOP Tour” como uno de los shows más ambiciosos del artista en la región. Esta última afirmación es una inferencia periodística basada en las características de producción ya anunciadas para la fecha en Lima.