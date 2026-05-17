A pocos días de su esperado concierto en Lima, Ed Sheeran volvió a demostrar el vínculo especial que mantiene con el público peruano. En un video dirigido a sus seguidores, el artista confesó estar emocionado por regresar al país y reencontrarse con Perú después de nueve años, dejando una frase que rápidamente llamó la atención: “Perú es clave”.

Lejos de tratarse de una parada más dentro de su gira mundial, el intérprete de Perfect dejó entrever que su conexión con el país tiene una dimensión personal. Durante visitas anteriores, Sheeran recorrió destinos emblemáticos como Machu Picchu, compartió experiencias con la gastronomía local y probó el tradicional Pisco Sour, construyendo recuerdos que hoy parecen alimentar la expectativa por su regreso.

Su mensaje llega en medio de la cuenta regresiva para el concierto del 20 de mayo, uno de los espectáculos internacionales más esperados del año en Perú. La visita marca además su retorno oficial al país luego de casi una década, período en el que el músico británico consolidó su posición como uno de los artistas más escuchados del planeta y uno de los nombres con las giras más exitosas de los últimos 25 años.

Un show pensado para acercarse al público

El regreso de Sheeran a Lima también traerá una producción distinta a la de sus anteriores presentaciones. La organización confirmó la implementación de un Escenario B, una estructura de formato 360° ubicada a más de 30 metros del escenario principal y conectada mediante un pasillo especial por donde el artista se desplazará durante el concierto.

Según la producción del tour, cerca de un tercio del espectáculo se desarrollará desde este segundo escenario, buscando generar mayor cercanía con asistentes ubicados en distintos sectores del estadio y reforzando la experiencia inmersiva que caracteriza al actual “LOOP Tour”.

El regreso de una estrella global

Con más de 120 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y éxitos que han marcado a distintas generaciones, el músico británico llegará con un repertorio que combinará clásicos como Thinking Out Loud y Perfect, además de canciones de su etapa más reciente vinculada al álbum Play.

Ed Sheeran en Lima – “LOOP Tour”

Fecha: 20 de mayo de 2026

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Ticketmaster (web y puntos de venta)