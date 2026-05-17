Keiko Fujimori aseguró que las Elecciones 2026 “no han estado ajenas a irregularidades” y exhortó a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta electoral como “defensores de la democracia”.

En su primer pronunciamiento luego de la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, Fujimori indicó que su partido aún mantiene cuestionamientos sobre el proceso electoral de 2021 y afirmó que continúan “peleando por la verdad”, tras haber recurrido “a todas las instancias posibles”.

“Aún estamos a la espera de las actas de esa elección. Las irregularidades no solo dañan a un partido, dañan a la democracia y dañan a cada uno de los peruanos. Pero nunca nos rendimos, como también les pedimos a los peruanos que ahora no se rindan”, manifestó.

Acompañada por los integrantes de su plancha presidencial, Luis Galarreta y Miguel Torres, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que frente a “estas situaciones” la mejor respuesta es una mayor participación ciudadana, por lo que exhortó a la población a “cuidar nuestra democracia y futuro”.

“Convocamos a miles de peruanos para que el día de la elección cada mesa cuente con un defensor de la democracia”, refirió.

En ese sentido, Fujimori resaltó la necesidad de que el próximo proceso electoral cuente con la presencia de observadores internacionales.

En otro pasaje de su discurso, Keiko Fujimori sostuvo que la próxima votación representa una decisión “entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”.

“Se trata de recuperar el principio de autoridad para combatir la delincuencia. Se trata de tener un Estado que multiplique las oportunidades de trabajo, que garantice bienestar y servicios básicos a todos los peruanos, que te acompañe y promueva en vez de que te persiga”, señaló.

Además, realizó un llamado a los ciudadanos que apoyaron otras candidaturas en la primera vuelta para trabajar “en unidad” y alcanzar objetivos que, según señaló, son “transversales a los colores políticos”.

“Sé que muchos votaron por otras opciones en primera vuelta. A ustedes los convoco a trabajar en unidad para lograr estos objetivos”, aseguró.