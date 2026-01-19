Ed Sheeran continúa consolidando su lugar en la historia de la música en vivo. De acuerdo con el ranking de Pollstar, el artista británico se posiciona como uno de los tres músicos con las giras más populares del nuevo milenio, solo por detrás de Coldplay y U2.

Desde 2001 hasta finales de 2025, Sheeran ha vendido más de 19.6 millones de entradas a nivel mundial, una cifra que refleja su fuerte conexión con públicos de distintos continentes y que resulta aún más significativa al tratarse de uno de los artistas más jóvenes en alcanzar ese nivel de convocatoria.

Una de las giras más exitosas de 2025

El impacto de Ed Sheeran también se mantiene en el corto plazo. Su gira más reciente figura entre las más exitosas del año según el Billboard Year-End Top Tours 2025, ranking que reúne a los tours con mayores ingresos a nivel global.

En esta lista, el músico británico aparece por encima de fenómenos internacionales como Stray Kids, y apenas por debajo de artistas consagrados como Beyoncé y Shakira, confirmando su vigencia artística y comercial.

El LOOP Tour y una nueva etapa creativa

Con una carrera que evolucionó desde escenarios pequeños hasta estadios repletos, Ed Sheeran ha mostrado crecimiento constante en cada etapa musical. Su más reciente proyecto, el LOOP Tour, propone un espectáculo innovador basado en su dominio de la guitarra, el uso creativo del looping en vivo y una puesta en escena envolvente que combina clásicos y nuevas canciones.

Este formato reafirma su identidad como solista y su capacidad para sostener grandes producciones sin perder cercanía con el público.

Regreso confirmado a Lima en 2026

La superestrella británica confirmó su esperado regreso al Perú con un concierto el 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, marcando su primera presentación en el país desde 2017, cuando agotó localidades.

El show forma parte del LOOP Tour y será presentado por Move Concerts Perú. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster.pe, con un 25 % de descuento disponible.