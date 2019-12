El estilista Koky Belaúnde dio su opinión calificada sobre los looks de algunos de los personajes que fueron invitados al matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho.

En el programa “Domingo al día”, el también maquillador comentó inicialmente el estilo de la ahora esposa del futbolista. “La novia siempre se ve radiante en su día (…) Estaba con un peinado clásico, inspirado al que usó Isabel Preysler con Julio Iglesias. El maquillaje muy bien elaborado”, comentó el estilista, quien también elogió el vestido que usó.

“Elegante, sobria. Los brillos son cristales legítimos. Es la princesa que se ha casado”, agregó Belaúnde.

Quien no se salvó de las críticas de Koky Belaúnde fue la madre de Edison Flores, de quien dijo que le “hubiera gustado que se quite los lentes, pero son necesarios. El moño no estaba mal, pero esas mechitas, como que le quitaban prestancia”.

El estilista no tuvo problemas en criticar el vestuario de ‘Melcochita’ y el de Roberto Siucho, hermano de Ana. En el caso de Melissa Paredes, el estilista sí destacó su belleza y su buen gusto. Mientras que tuvo elogios para los looks de Francesca, hija del “Puma” Carranza y de su esposa Carmen Rodríguez.

Koky Belaúnde también se refirió a la boda de Christian Cueva con Pamela López, que contrajeron nupcias el mismo día que Fores y Siucho. Según el estilista, el vestido que eligió López para su boda fue “bonito, sobrio y discreto”.

Algunos de los looks de los invitados del matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho fueron comentados