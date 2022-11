Edmundo Delgado, beatlemaníaco a morir, jamás imaginó que la banda “Un día en la vida”, creada entre amigos hace 32 años para rendirle homenaje a John, Paul, George y Ringo, se convertiria en un clásico local que es esperado cada año con una propuesta distinta.

“Nadie proyecta tanto, y menos en el Perú. Todo empezó entre amigos seguidores de Los Beatles que queríamos sentirnos bien tocando entre nosotros, con gente talentosa. Sabíamos que cada uno en su instrumento era el mejor, así que fue como jugar un partido de fulbito y llamar a tus amigos que mueven bien la pelota, algo así”, dice Delgado que este 7 y 8 de diciembre junto a la banda presenta “Get Back” en el teatro Peruano Japonés.

¿A nivel latinoamericano hay un grupo que se mantenga tantos años haciendo tributo a Los Beatles?

No sé de ningún grupo que se mantenga, hay muy buenos tributos en el mundo, pero que no tienen 32 años, y con la calidad que nosotros presentamos este espectáculo, es difícil.

Has dicho una palabra clave: calidad. Todos los que integran la banda son músicos y cantantes de primer nivel.

Sí, siempre hemos cuidado ese detalle y sobre todo que los músicos que entran a tocar en el grupo, tienen que adaptarse al concepto del espectáculo, que es tocar lo más parecido al original, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. La idea es presentar un concierto de Los Beatles como si existieran en este momento y tocaran con toda la ayuda tecnológica que hay ahora y que ellos no pudieron gozar.

¿Manejas el repertorio, armas el concepto y se lo comunicas a la banda?

Yo hago una lista primaria que se las doy a todos y que son los temas que se deben cantar, pero, si tienen algunas sugerencia o algún gusto en especial por tocar o cantar me la dicen y la analizo como director. Hay que analizar que esté de acuerdo a lo que el público quiere, en el ensayo nos damos cuenta que algunas canciones salen mejor que otras y las que no salen bien las guardamos para el año siguiente.

¿Cómo logras manejar a un grupo de músicos que tienen sus propias carreras y también sus egos?

Bueno, esa pregunta te la podría pasar a mi psicólogo, jajaja, pero como no está, voy a tratar de responderla. En verdad, quizá el ego es una de las cosas difíciles de lidiar sobre todo en una agrupación donde hay tanto famoso; pienso que en algún momento, si no hubiera sido músico, podría haber sido diplomático. La mejor forma es siempre tratar de respetar todas las opiniones, pero hacerles entender de alguna manera cuáles son las prioridades grupales y siempre conectándonos con la gente.

¿Qué deben esperar con “Get Back” los amantes de Los Beatles?

Primero, que será un show de 3 horas de duración, un espectáculo en el que se interpretará lo mejor de cada concierto que hemos ofrecido a lo largo de estas tres décadas de la banda. Luego viene un segmento de homenaje a George Harrison, después una parte sinfónica y un tributo a McCartney y Los Wings. Terminamos con los clásicos que no se pueden dejar de cantar.

¿Seguirán dando batalla en los escenarios, ‘Un Día en la Vida’ no se ha puesto límites?

Esa es una buena pregunta, nadie quisiera ponerse límites nunca, para nada. Pero claro, el tiempo es el limitador natural de todo ser humano y nosotros, casi nunca le hacemos caso.

El mejor ejemplo de vigencia es Paul McCartney que sigue en los escenarios a los 80.

Asi es, lo que más me llama la atención es que cuando él se despide después de un show de 3 horas no dice adiós, dice, nos vemos en una próxima oportunidad. Siempre habrá una próxima oportunidad, hasta que finalmente, no la haya.

Músico. Acompañarán a Edmundo Delgado en “Get Back”, Tavo Castillo (Frágil) Carlos Guerrero y Félix Varvarande (We All Together) Johnny Chiappe (El Humo) y los jóvenes Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo, entre otros.