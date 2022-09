En la reciente emisión de “América Hoy”, Edson Dávila se mostró bastante sorprendido luego de ver imágenes de la participación que tuvo años atrás Tilsa Lozano en el programa “El Gran Show”.

El popular ‘Giselo’ hizo reír a sus compañeros y miembros en el set al asegurar que se había equivocado cuando pensó que Janet Barboza era la peor participante que formó parte del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Uy, no mira. Le agarró los nervios. La verdad es que creí que lo peor que había visto era la señora Janet Barboza, pero me equivoqué. Con razón paso a ser jurado”, dijo el miembro de “América Hoy”.

Janet Barboza, entre risas, aseguró que era un placer ver a alguien que bailaba tan mal como ella. “Tengo que confesar un mal culposo. Qué mal bailas Tilsa. Qué agradable es ver a alguien que baila tan mal como yo”, comentó la popular ‘rulitos’.

“Por favor, no me hagan esto. Yo me voy a retirar, no quiero ver. Un loco calato”, fue lo único que atinó a decir Tilsa Lozano al ver sus videos del pasado. “Yo no lo quiero ver, cómo me haces esto Ethel (Pozo)”, acotó.

