Desde este sábado 13 de junio, “Edson Pa’ Qué Más” llega a las noches de América Televisión, bajo la conducción de Edson Dávila, quien suma un nuevo reto en su carrera..Con el estilo fresco, irreverente y auténtico que lo caracteriza, Edson recibirá cada semana a reconocidos personajes de la farándula, cantantes, actores y diversas figuras del espectáculo, quienes no se salvarán de las picantes preguntas, las divertidas ocurrencias, las irreverentes bromas y los difíciles retos preparados especialmente para cada invitado.

Sobre esta nueva etapa profesional, Edson Dávila confesó que la propuesta de llevar “Edson Pa’ Qué Más” a la pantalla de América Televisión lo llenó de emoción y sorpresa. “Me emocionó mucho porque sentí que era un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace varios años. Al principio no lo podía creer, pero cuando vi que todo comenzó a avanzar tan rápido entendí la magnitud de esta oportunidad y la responsabilidad que representa. Sentí que alguien vio nuestro trabajo y creyó en él”, comentó.

El conductor destacó que este importante paso llega luego de cuatro años de trabajo constante como creador de contenido y conductor, experiencia que le ha permitido fortalecer una conexión cercana con el público. “La gente me siente cercana y eso es algo que valoro muchísimo. Siempre son muy amorosos conmigo y creo que eso también se ha ganado gracias al trabajo que realizo diariamente en ‘América Hoy’. Recibo el cariño de jóvenes, padres de familia y personas de todas las edades, y estoy profundamente agradecido por ello”, señaló.

Desde este sábado 13 de junio, “Edson Pa’ Qué Más” llega a las noches de América Televisión, bajo la conducción de Edson Dávila, quien suma un nuevo reto en su carrera.

Dávila, reconoció que llegar a las noches de América Televisión representa uno de los retos más importantes de su carrera. “Es un nuevo reto, sin duda, no solamente para mí, sino también para todo el equipo que me acompaña. Estoy muy contento e ilusionado de conectarnos con las familias peruanas los sábados en un horario estelar. Es una gran responsabilidad, pero estoy feliz de asumirla y de llevar a la televisión la esencia de un programa que nació con mucho esfuerzo, cariño y dedicación”, afirmó.

Finalmente, agradeció la confianza depositada en él por América Multimedia y el respaldo constante del público. “Quiero agradecer a América Multimedia por seguir creyendo en mí y brindarme esta oportunidad. Siento que uno nunca termina de aprender y ellos me están permitiendo seguir creciendo en ese proceso. También gracias al público por acompañarme siempre, porque sin su cariño y apoyo nada de esto sería posible”, concluyó.

“Edson Pa’ Qué Más” nació en el año 2022 con el objetivo de brindar entretenimiento sano, cercano y divertido para toda la familia, convirtiéndose rápidamente en un formato querido por el público gracias a su espontaneidad, humor y estilo único de entrevistas.Tras el éxito alcanzado en plataformas digitales, este exitoso programa da el gran salto a la televisión para acompañar las noches de los sábados con momentos llenos de diversión, confesiones, anécdotas y situaciones inesperadas que prometen sorprender a los televidentes.