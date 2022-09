Los conductores de “América Hoy” se tomaron unos minutos para enviar mensajes de aliento a Natalia Salas, quien reveló que le detectaron cáncer de mama y deberá ser sometida a una mastectomía el sábado 10 de septiembre.

Ethel Pozo contó que semanas atrás había conversado con Natalia y le había comentado que se estaba sometiendo a una serie de exámenes.

“Es amiga personal de la casa, con ella empezamos este programa. Hemos estado hablando de la boda, y el 26 de agosto, ella me dices para hacer una biopsia, me dice que no me preocupe porque es un ganglio, y lamentablemente ayer nos ha contado que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, los cinco médicos decían que era ganglio pero lamentablemente no era eso, y va a ser operada este sábado”, precisó.

Edson Dávila, en tono serio, dedicó unas emotivas palabras a Natalia a quien dijo que quiere mucho. “Yo siempre veo sus redes, tan alegre. Me hace acordar a mí, la quiero mucho. Hoy por la mañana cuando venía al trabajo, le escribí que ‘Dios le dé fortaleza’. Yo siempre voy a orar por ella y que siempre nos trasmita esa alegría, que a muchas personas (…) nos ayuda viendo sus redes sociales”, comentó el popular ‘Giselo’.

“Tienes a tu papá que es médico, a Anahi de Cárdenas que es una de tus mejores amigas, luchadora”, finalizó Ethel Pozo.

