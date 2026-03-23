Eduardo Rabanal, lateral derecho del ADA Jaén, vuelve a estar en el ojo de la polémica. En esta ocasión, no por su relación pasada con Paula Arias, sino por una denuncia presentada por su esposa, Yahaira Rosales Pérez, apenas seis meses después de haberse casado.

De acuerdo con un informe publicado este lunes por el programa ‘América Hoy’, Rosales se presentó en la comisaría de Jaén el miércoles 18 de marzo a las 9:04 p.m. para interponer una denuncia contra el futbolista de 29 años por presunta violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Según el parte policial, los hechos habrían ocurrido ese mismo día, alrededor de las 5:30 p.m., en el domicilio de la pareja. El informe señala que Rabanal habría “comenzado a agredirla de manera física, procediendo a golpearla con el puño en diferentes partes del rostro, además de empujarla contra la pared”.

Eduardo Rabanal denunciado por violencia por su esposa

El informe también menciona un episodio anterior, ocurrido el 16 de marzo, en el que el futbolista habría “ejercido violencia física contra su esposa”.

El programa también mostró imágenes de Rabanal siendo trasladado esposado por efectivos policiales e ingresando a la comisaría, donde habría permanecido detenido durante 24 horas.

Mediante sus redes sociales, Yahaira Rosales confirmó la ruptura con el deportista: “He tomado la decisión de terminar mi relación de manera definitiva con el señor Eduardo Valentín Rabanal. De ahora en adelante, todo lo relacionado con él deja de ser un tema que me corresponda”, escribió en su cuenta de Instagram.

La joven agregó a América Hoy que no ofrecerá más declaraciones: “No deseo declarar porque es un momento muy difícil para mí”. Por su lado, Rabanal no se ha pronunciado al respecto y desactivó de manera temporal sus redes sociales.