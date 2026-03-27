El futbolista Eduardo Rabanal se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que su aún esposa, Pilar Rosales, lo denunciara la semana pasada por maltrato físico. Ahora, Claudia Rojas asegura que el jugador habría mostrado videos íntimos que ambos grabaron cuando mantenían una relación sentimental.

“El año pasado estaba con unas amigas y una me comenta que había estado con Eduardo, que estaba muy ebrio, y que le preguntó si me conocía y que lo primero que hizo fue mostrarle mi video” , dijo.

Tras esta revelación, la joven de 32 años encaró al futbolista, pero él negó las acusaciones, pese a que otras personas le habían confirmado que habían visto el material.

Eduardo Rabanal confiesa que sí mostró los videos

El futbolista se comunicó con una amiga en común de Pilar Rosales para hacerle llegar sus disculpas y admitir que mostró el video cuando estaba en estado de ebriedad.