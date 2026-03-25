Eduardo Rabanal, lateral derecho del ADA Jaén, fue separado del equipo luego de que su aún esposa, Yahaira Rosales Pérez, lo denunciara por presunta agresión física, apenas seis meses después de haberse casado.

Según el programa ‘América Hoy’, Rosales acudió a la comisaría de Jaén el pasado 18 de marzo para presentar una denuncia por presunto delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar contra el futbolista.

El martes, el club ADA Jaén publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la separación de Rabanal. “El jugador se encuentra apartado del equipo y no participará en ninguna actividad programada con el plantel”, indica el pronunciamiento.

En ese sentido, la institución señaló que está evaluando lo sucedido “con el propósito de ejercer las potestades disciplinarias que correspondan”, y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos de las personas, especial de las mujeres.

En ese mismo comunicado, el club negó las versiones que lo relacionan con una supuesta oferta para retirar la denuncia a cambio de dinero. “Negamos que tales hechos puedan estar relacionados con nuestra institución, ya que son absolutamente contrarios a nuestra política y valores”, indicaron.

Esposa de Eduardo Rabanal tras denuncia por agresión física: “Parecía que me quería matar”

Yahaira Rosales Pérez, esposa del futbolista Eduardo Rabanal, decidió hablar tras presentar una denuncia por violencia familiar en la comisaría de Jaén, hecho que además selló el fin definitivo de su relación con el jugador.

El programa ‘América Hoy’ se comunicó con la denunciante, quien relató detalladamente el presunto historial de agresiones físicas y psicológicas que habría sufrido durante su convivencia con el futbolista.

“ Habrían sido unas tres o cuatro veces que, no sé, me doblaba el brazo, me empujaba “, manifestó.

La víctima también admitió que, en el último incidente, la situación se desbordó y llegó a temer por su vida.

“ Sí hubo ‘metidas de mano’, pero esta vez ya fue fuerte, porque esta vez me ahorcó. Yo veía su cara llena de cólera, donde me decía: ‘Me das mucha cólera’. Parecía que me quería matar ”, agregó la joven.

Rosales se mostró visiblemente afectada al rememorar que estas agresiones ocurrieron frente a su hija menor: “ Me metió un puñete en la cabeza y en el pómulo. Mi hija le pedía a gritos que me dejara; ella tiene solo cuatro años. Eso nunca se lo voy a perdonar ”.

Además, la denunciante afirmó que el futbolista presentaría problemas con el alcohol y comportamientos asociados a los celos.

“Lo que pasa es que él es un celópata. Es demasiado enfermo... piensa que porque me llegaba un mensaje y yo me reía, ya le estaba haciendo algo y me reclamaba. Tiene problemas con el alcohol y se va... se va de largo”, sostuvo.

Asimismo, la todavía esposa del futbolista aseguró haber descubierto supuestas infidelidades: “ Me empezaron a mandar capturas donde él es insistente con las mujeres ”.

Posteriormente, la joven afirmó que personas del entorno del club ADA de Jaén, donde juega Eduardo Rabanal, habrían intentado convencerla de retirar la denuncia.