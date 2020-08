Desde “Piratas en el Callao”, su primera cinta, a “Condorito: la película”, ha corrido mucha agua bajo el puente en la carrera de Eduardo Schuldt, director de cine especializado en animación, género que le ha dado grandes satisfacciones y que ha posicionado al Perú como una potencia en la región.

Me imagino que ves ‘Piratas..’ y luego ‘Condorito..’ y te das cuenta cómo ha avanzado la tecnología para desarrollar cine animado..

Es una locura, aparte de las nuevas herramientas, por ejemplo, hacer ‘Piratas en el Callao’ fue bastante complicado, por temas de presupuesto. Recuerdo que lo hicimos en un garaje, con quince personas y once computadoras, hasta ahora no entiendo cómo logramos hacer esa película. Pero es verdad lo que dices, la tecnología de esa época, a lo que es ahora, son dos mundos diferentes y cambia hasta de un mes a otro. Además ahora ya es todo digital, hasta la proyección. En esa época tenías que pasar a película en 35 milímetros, eso lo tenías que hacer afuera, era carísimo. Ahora en el estudio haces tu copia y se la pasas a medio mundo.

Además de la tecnología, también crece la exigencia del espectador..

Sí, nuestro target es el familiar, son los padres con los niños pequeños, sobre todo en la mayoría de películas que hemos hecho. Pero definitivamente junto con eso, avanza la expectativa del espectador también.

Y la expectativa por la secuela de ‘Condorito’. ¿Fue difícil lograr los derechos para trabajar con un personaje que es un ícono del humor latinoamericano?

La secuela está en su proceso inicial, pero para concretar la primera película fueron cuatro años tratando de conseguir la licencia. Es un proceso muy largo, no me cayó de sorpresa, partió de mi interés por el personaje. Yo he crecido leyendo ‘Condorito’ y hasta llegué a pensar que era peruano.

¿Hacer esa película fue el reto más importante en tu carrera?

Definitivamente, de lejos. Fue la de inversión más alta, además es un personaje conocido por millones de latinoamericanos, había un poquito de miedo también. Obviamente hay millones que lo aman y cifran sus propias expectativas. En la primera cinta incluimos personajes nuevos, que no existían en el universo Condorito. Y en esta segunda parte no lo vamos a hacer, en otras palabras, no habrán extraterrestres.

¿Volverán a Pelotillehue?

Y estarán absolutamente todos los personajes de la historieta, la aventura será en el pueblo. No nos vamos a salir para nada del universo de Condorito, que acaba de cumplir 71 años la semana pasada. Tenemos muy buena relación con los que tienen los derechos, por eso seguimos trabajando con ellos. Nos conocemos cuando hicimos el primer demo, hace nueve años diría yo.

La gente ve cine animado en las pantallas y no sabe que es un trabajo de largo aliento.

Muchas veces yo le pregunto a colegas ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer una película? ‘No sé un par de meses’, me dicen, Y claro, no entienden que un animador, para mover un personaje veinte segundos, en su mejor escenario, se demora un mes. El proceso es largo y caro.

¿Cómo está el Perú a nivel de cine de animación?

Definitivamente nos encontramos en muy buen nivel, el Perú ha crecido. Hay muchos estudios, gente muy talentosa que está haciendo animación y además, es el país que ha producido más largometrajes animados generados por computadora en la región. No creo equivocarme pero somos los primeros en Latinoamérica.