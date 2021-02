A finales de enero, Efraín Aguilar fue internado en la Villa Panamericana tras haber dado positivo al test de coronavirus, según confirmó su hijo Wilson. Ahora, luego de casi 10 días, el productor de “Al fondo hay sitio” fue dado de alta.

Según informó el programa “América Hoy”, el popular ‘Betito’ abandonó la Villa Panamericana tras haber recibido el alta médico. Según dijo, se encuentra muy agradecido con las muestras de afecto que recibió durante su recuperación.

“Agradezco a todos mis amigos, a tu mamá que se ha preocupado por mí y a toda la gente en general. Me han dejado mensajes y les agradezco, me siento querido y estoy conmocionado por lo sucedido ayer (la muerte de Osvaldo Cattone) y me ha chocado bastante”, contó Aguilar.

“Tengo que seguir la cuarentena en mi casa hasta que esté totalmente rehabilitado y espero que Dios me ayude para comenzar a trabajar y producir, dedicarme a lo que me he dedicado recientemente que es la política y ya veremos eso después”, añadió.

Efraín Aguilar venció del COVID-19

Asimismo, Efraín Aguilar señaló que no recuerda cómo sucedió su descompensación en Huancayo y cómo llegó a estar internado. “No lo sé. Cuando he llegado acá recién me di cuenta que estaba en la Villa Panamericana”, dijo.

Efraín Aguilar fue productor de éxitos para televisión como “1000 Oficios”, “Al fondo hay sitio”, “Así es la vida”, entre otros; pero su pasión también la encontró en la dirección del Teatro Canout, el cual albergó al productor y otros artistas desde su reapertura en el 2005.

