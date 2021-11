El productor de televisión, Efraín Aguilar, sorprendió al revelar que había perdido su celular durante la última edición de la marcha a favor de la vacancia presidencial.

Luego que Rafael López Aliaga terminó su discurso, el recordado guionista de ‘Al fondo hay sitio’ señaló que ya no tenía con él su celular en plena manifestación en el Centro de Lima.

“Se me ha perdido mi teléfono, por favor devuélvanlo, no estamos en Palacio de Gobierno (...) Y si no, López Aliaga me regalará uno”, dijo Efraín Aguilar, entre risas.

Perfil

Efraín Aguilar es considerado como una institución en el mundo de la actuación peruana. No solo es reconocido como un gran productor, también es director y actor. “Risas y Salsa”, “Taxista Ra Ra”, “Mil oficios”, “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio”, y la más reciente “De vuelta al barrio”, son solo algunas de las grandes producciones nacionales en las que ‘Betito’, como lo llaman de cariño, ha sido partícipe y/o estuvo a cargo de su realización.

Si bien Efraín Aguilar ha logrado que varias producciones peruanas se conviertan en un éxito, “Mil oficios” se convirtió en uno de sus programas bandera ya que fue líder en sintonía, gozó de gran popularidad y se convirtió en uno de los clásicos de la televisión peruana.

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO DEL DINERO del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | PREDICCIONES CON CARMEN BRICEÑO