La banda uruguaya ¨El Cuarteto de Nos¨ vuelve a Lima como parte de su Tour Puertas 2025 y se presentará el próximo 22 de agosto en Costa 21. La venta regular de entradas se inicia el 14 de marzo. El show llega impulsado por Puertas, su más reciente álbum, un trabajo que propone un recorrido por un corredor simbólico donde cada canción funciona como un umbral.

Ocho temas muy distintos entre sí, conectados por la idea de la elección, el riesgo y el movimiento constante. Sobre el concepto del disco, Roberto Musso comenta: “En un mundo donde el cielo parece siempre fuera de alcance, un viajero sin nombre recorre un corredor infinito de puertas. Cada puerta es un umbral, un instante donde la vida se condensa en una elección”.

El álbum transita por distintos climas y sonidos: desde el funk de El Perro de Alcibíades hasta el pulso directo de Cara de Nada y Puertas, pasando por la intensidad de Ganaron los Malos, la melancolía de En el Cuarto de Nico y la emotiva Esplín, elegida como focus track. Completan el recorrido piezas como El astrónomo que no podía ver el cielo y Camello patagónico, que expanden el universo sonoro del disco.Musso profundiza en la narrativa del viajero: “El corredor no es amable. Hay puertas que lo llevan a arenas movedizas, donde el poder se alza con armas más pesadas, donde los que gritan más alto imponen su verdad. La idea central no es encontrar una respuesta definitiva, sino asumir el coraje de cruza”r.

Producido por Héctor Castillo y Eduardo Cabra, y editado por Porfiado Records con distribución de Altafonte, “Puertas” reafirma la identidad artística del grupo: letras filosas, ironía, reflexión y una mirada crítica que dialoga con la realidad contemporánea. En vivo, este nuevo material se integra con los clásicos que han marcado la trayectoria de la banda, consolidada a lo largo de múltiples giras por Latinoamérica y reconocimientos que incluyen discos de Oro, Platino y Triple Platino.