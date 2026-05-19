El Gran Circo de China regresará al Perú con “El Último Dragón”, una ambiciosa propuesta escénica encabezada por la histórica China National Acrobatic Troupe, considerada una de las compañías acrobáticas más importantes y prestigiosas del mundo. La temporada se realizará del 1 al 9 de agosto en el Gran Teatro Nacional y las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket .

La producción reúne acrobacias de alta complejidad técnica, teatro físico, humor y una propuesta visual inspirada en antiguas leyendas orientales. Más de 30 artistas llegarán directamente desde Beijing para protagonizar un espectáculo que combina precisión, sincronía y destreza extrema en escena.

“El Último Dragón” toma como punto de partida antiguos relatos chinos para construir una experiencia escénica que mezcla tradición y contemporaneidad. El montaje incluye actos de equilibrio aéreo, saltos acrobáticos, contorsiones, coreografías grupales y números de alto riesgo ejecutados con una precisión extraordinaria.

El Gran Circo de China regresará al Perú con “El Último Dragón”, una ambiciosa propuesta escénica encabezada por la histórica China National Acrobatic Troupe.

La puesta en escena destaca también por su imponente despliegue visual, vestuario tradicional, música envolvente y una dinámica que mantiene al público en constante asombro. Cada número ha sido diseñado para combinar riesgo, precisión y espectacularidad, convirtiendo a “El Último Dragón” en una experiencia pensada para disfrutar en familia y en uno de los grandes espectáculos internacionales que llegarán este año a la cartelera limeña.

Fundada en 1950 bajo el auspicio del Gobierno Central de China, la China National Acrobatic Troupe ha recorrido más de 80 países y obtenido 72 medallas de oro y 10 distinciones honoríficas en competencias internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones artísticas más reconocidas y premiadas de su género.

Con más de 3500 años de tradición acrobática como base, el Gran Circo de China se ha convertido en uno de los principales referentes mundiales de esta disciplina. Su regreso a Lima llevará al Gran Teatro Nacional una de las producciones acrobáticas internacionales más esperadas de la temporada.