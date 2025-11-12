El Club Social Huamanga, institución emblemática que agrupa a los huamanguinos residentes en Lima, celebrará el Gran Reencuentro Ayacuchano 2025, un evento de integración y confraternidad que se realizará el sábado 15 de noviembre, desde las 12 del mediodía, en el Club Huancayo (Av. José Gálvez Barrenechea 180, altura cuadra 13 de la Av. Javier Prado Este, San Borja).

La jornada promete ser una fiesta cultural y musical que reunirá a ayacuchanos y ayacuchanistas, en un espacio de alegría, memoria y orgullo por las tradiciones del sur andino.

Músicos que representan la identidad ayacuchana

El escenario contará con Diosdado Gaitán Castro, símbolo del canto andino contemporáneo y embajador de la música ayacuchana en el mundo; Kiko Revatta, reconocido por su inconfundible interpretación del huayno tradicional; y Josimar y su Orquesta, que aportarán el ritmo tropical y la alegría popular que caracteriza a sus presentaciones.

“El Gran Reencuentro Ayacuchano es una forma de volver a nuestras raíces, de sentirnos orgullosos de quiénes somos y de compartir nuestra cultura con nuevas generaciones. Queremos que todos, huamanguinos, ayacuchanos y amigos del Perú entero se unan a esta gran fiesta”, expresó un representante del Club Social Huamanga.

Tradición, música y gastronomía

Además de la presentación artística, el público podrá disfrutar de danzas típicas y gastronomía tradicional, en una experiencia que celebra la riqueza cultural de Ayacucho y del Perú entero.

El evento forma parte del esfuerzo del Club Social Huamanga por preservar y difundir la cultura huamanguina, fortaleciendo la identidad y los lazos de hermandad entre los residentes ayacuchanos en la capital.

Datos clave