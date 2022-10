Melissa Paredes continúa siendo noticia por su participación en “El Gran Show”, y no solo por su baile, sino por todo lo que significa su presencia en el reality de competencia. En esta oportunidad, la popular actriz y modelo fue consultada por si tenía algún problema con Janet Barboza y el equipo de “América Hoy”.

En la reciente gala de “El Gran Show”, Melissa Paredes aclaró que ella no puede odiar y que ha perdonado a todas las personas que hablaron de ella y su relación con Anthony Aranda.

“Me acabas de decir si yo sé perdonar, me dicen que soy muy boba y sí, lo soy, lamentablemente. No puedo (odiar), va contra mí, no me nace. Quisiera hacerlo, mi familia y amigos me dicen, pero no puedo”, dijo Melissa ante la pregunta de Gisela.

“La próxima semana hablo con la señora Janet Barboza y con todo el equipo de América Hoy para ver que se hace. ¿Janet Barboza va a venir a bailar? La próxima semana hay jurado VIP en el programa”, respondió la popular ‘Señito’.

“Yo vi su votación del productor en el versus, ahora va a traer un jurado VIP, la pregunta es directamente: ¿Me quiere mandar a sentencia usted?”, acotó Paredes, quien minutos después conseguiría el puntaje más alto de la gala.

Melissa Paredes protagonizó un emotivo momento en su ingreso a 'El Gran Show' contando que estuvo muy triste por sus actos en el pasado, "Me tocó perdonar y me tocó pedir perdón" afirmó la participante. Además en su presentación en la pista de baile deslumbró al jurado interpretando a la popular Jennifer Lopez. (Fuente: América TV)

En la última edición de “El Gran Show”, Melissa Paredes lució un osado traje de latex y bailó al ritmo de “Let’s Get Loud”, popular tema de Jennifer López. Sus pasos conquistaron al jurado y obtuvo el puntaje más alto de la noche, junto al actor Santiago Suárez.

