Lima se prepara para vivir una fiesta musical sin precedentes. El II Festival Lima Gospel 2025 llegará a la capital este 20 de septiembre, prometiendo hacer cantar, bailar y vibrar a miles de personas con la fuerza del género que está conquistando al mundo.

El Gospel no es solo música: es un torrente de voces potentes, armonías conmovedoras y ritmos que fusionan raíces afroamericanas, soul, funk y pop, conectando generaciones y emociones. Su impacto internacional lo ha convertido en una verdadera explosión cultural que ahora busca consolidarse en la escena limeña.

El festival, impulsado por el regidor Leo de Paz y respaldado por la Municipalidad de Lima, busca institucionalizarse mediante una ordenanza municipal, lo que convertiría esta cita en una tradición anual para la vida cultural de la ciudad.

En su segunda edición, el público podrá disfrutar de 10 bandas en vivo, así como de zonas interactivas para niños y jóvenes. Además, gracias a la colaboración con la Municipalidad de Lince, este encuentro celebrará la diversidad y la unión que el Gospel genera, transformando cada canción en una experiencia que atraviesa fronteras y rompe barreras.

La cita es el sábado 20 de septiembre, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., en el Auditorio MCI de Lince, con entrada libre.