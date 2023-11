“El Reventonazo de la Chola” se impuso en el rating el último sábado con Mayra Goñi como invitada especial, en donde decidió hablar y aclarar información que se propaló en un programa de espectaculos.

Aclaró las especulaciones que circulaban acerca de un presunto estilo de vida lujoso en Estados Unidos.

Asimismo, admitió que los comentarios mal intencionados que provinieron del programa de espectáculo “afectaron su estado emocional, pues hablaron mentiras escudandose en que eran sus apreciaciones”, que obviamente estaban fuera de su realidad.

“Afirmaban cosas que no son. En un momento me afectó mucho y pensé en tomar decisiones muy duras. Estaba sola y recibía esos ataques y me venían pensamientos hasta de atentar contra mi vida y todo muy fuerte”, comentó la cantante a la Chola Chabuca.

Punteando en rating

El programa, conducido por Ernesto Pimentel, obtuvo un promedio general de 9.4 puntos de rating, mientras que “La Alameda de la Chola” también consiguió el mismo puntaje el último fin de semana, superando a la competencia.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que recibimos por los televidentes todos los sábados, sobre porque presentamos un contenido sano y familiar para que todos lo puedan disfrutar de principio a fin. Esto nos motiva a seguir mejorando ñpara mostrar un producto de calidad”, expresó Ernesto Pimentel.