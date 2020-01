Gracias al botón rojo, Guty Carrera pudo evadir la pregunta número 9 de Beto Ortiz en el programa ‘El Valor de la Verdad’. El modelo se sentó por segunda vez en el sillón rojo y cuando ya iba terminando el primer bloque de preguntas, le formularon una interrogante sobre la salud emocional de Alejandra Baigorria.

“¿Crees que Alejandra Baigorria sufría problemas emocionales antes de conocerte?”, fue la pregunta que le hicieron, pero inmediatamente la madre de Guty, Edith Tapia, presionó el botón rojo para evitar una respuesta.

“Hablar de esos temas no nos corresponde. Si ella tiene o no un rasgo, solo le que corresponde a ella, responder”, dijo Edith Tapia.

Recordemos que Guty Carrera ha sido declarado inocente del juicio de violencia psicológica que le interpuso Alejandra Baigorria.

“Jamás lancé el teléfono. Jamás me corté mano. El teléfono ya estaba roto, me corté y yo apoyé la mano en la pared y la manché. La conversación completa no existe, dura más de una hora y media. Yo estaba en Iquitos. Recuerdo que hubieron altibajos. El audio estaba editado. Estaba probablemente confundido y tuve una reacción que no fue la adecuada”, dijo Guty Carrera en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

