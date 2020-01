Susy Díaz reveló que congresistas de burlaban de ella por su forma de vestir

Susy Díaz estuvo sentada por cuarta vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, para dar detalles de cómo creó su simpática frase que la llevó hasta los rincones más alejados del mundo. Además, detalló pasajes muy duros que tuvo que vivir mientras era congresistas, como el bullying y el acoso sexual.

“Las congresistas mujeres me hacían bullying, se burlaban, se reían”, señaló. También confesó que fue acosada sexualmente: “Un congresista no conocido vino a mi oficina, cierra la puerta, me tira en el sillón, forcejeamos, me he defendido y le dije que había cámaras, eso lo asustó y se fue”, dijo Susy Díaz ante las cámaras.

“EL VALOR DE LA VERDAD” DE SUSY DÍAZ

1. ¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?

Sí. (verdad)

2. ¿Has tenido relaciones sexuales en un ómnibus?

Sí. (verdad)

3. ¿Te sigue afanando el Mero Loco?

Sí. (verdad)

4. ¿Fue un error casarte con Andy V?

Sí. (verdad)

5. ¿Eres exigente en la cama?

Sí. (verdad)

6. ¿Te enamoraba Miguel 'El Chato' Barraza?

Sí. (verdad)

7. ¿Le has sido infiel a Andy V?

Sí. (verdad)

8. ¿Te golpeó alguna de tus parejas?

Sí. (verdad)

9. ¿Intentaron violarte en el Congreso?

Sí. (verdad)

10. ¿Pediste ser congresista en la laguna de las Huaringas?

Sí. (verdad)

11. ¿Te han hecho brujería?

Sí. (verdad)

12. ¿Estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?

Sí. (verdad)

13. ¿Eres la reina de las dietas?

Sí. (verdad)

14. ¿Compones tus canciones?

Sí. (verdad)

15. ¿Se han aprovechado tus novios de tu fama?

Sí. (verdad)

16. ¿Has sido profesora de educación inicial?

Sí. (verdad)

17. ¿Quería tu madre que fueras monja?

Sí. (verdad)

18. ¿Te metiste en la relación de Walter con su pareja?

Apretó el botón rojo.

19. ¿Te gusta que te pasen el cuy?

Sí. (verdad)