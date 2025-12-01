La cantante y compositora Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy, estrenó su nuevo sencillo “Te Prometo”, con el que concluye la trilogía de ‘Respuestas’ iniciada con “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)” y continuada con “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)”, esta última en colaboración con Jay Wheeler.

El lanzamiento marca el comienzo del capítulo final de su reconocida era “Preguntas a las 11:11”, una etapa conceptual que consolidó a Taubert como una de las voces más prometedoras del pop latino.

Un tema sobre soltar y sanar

“Te Prometo” explora el proceso emocional de cerrar ciclos y avanzar hacia la sanación personal. Con letras introspectivas como “me quedo con lo bueno y aunque tengo miedo te tengo que soltar”, el tema ha resonado entre los seguidores de la artista.

El adelanto tuvo una notable reacción en redes: más de 25,000 creaciones en TikTok y más de 6 millones de vistas del video previo difundido por la cantante.

El sencillo está disponible en plataformas digitales.

Cierre de gira en Bogotá y fechas en Estados Unidos

El estreno coinciden con el tramo final de la gira “Preguntas a las 11:11 Tour”, cuya etapa latinoamericana concluirá este sábado 29 de noviembre con un concierto sold out en Bogotá, ciudad natal de Ela Taubert.

La artista ya inició su recorrido por Estados Unidos con un show en el Fonda Theatre de Los Ángeles. La gira —patrocinada por Toyota— continuará con:

Nueva York: 7 de diciembre

7 de diciembre Miami: 13 de diciembre, fecha con la que Taubert dará cierre oficial a la gira.

Datos clave