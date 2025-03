Aunque parecía que la había olvidado por la docencia, el teatro, y la televisión, la música siempre ha estado presente en la vida de Elena Romero, dispuesta a volver en cualquier momento para reafirmar esa pasión que lleva en su ADN. - “Aunque soy feliz en la docencia, con los shows, cine, televisión, de pronto empezaron a surgir en mi mente muchas canciones, y es así que apareció “Pecado”, a ritmo de cumbia, que acabo de lanzar junto a Ernesto Pimentel”, cuenta Elena Romero.

Un regreso con todos los elementos para pegar en una industria tan competitiva. Y es una composición mía, no estoy entrando solo a interpretar la canción de alguien, está escrita y producida por mí, en realidad como todos mis discos. Además invité a un querido amigo que tiene mucha experiencia en la música, reconocido por el público y muy de la cumbia como es Ernesto Pimentel.

Ernesto no lo pensó dos veces...

Le mostré la canción y me dijo: Elena me encanta la canción, te tengo mucho cariño y respeto, entonces, yo la grabo. La verdad, el tema ha quedado hermoso, está muy bien producido, por un joven que se llama Pablo Morales, que es un productor, que es un chico joven de la UPC y que me lo recomendó mi hijo que es músico. La verdad ha sido un proceso hermoso, he grabado ya otra canción, ya tenemos la tercera, o sea, mi idea es no parar.

Y vuelves con una cumbia, ¿por algo especial?

La verdad estoy en una etapa de mi vida en la que quiero mover mucho el cuerpo. Yo puedo cantar un vals, hasta jazz, realmente he hecho de todo, pero siento que los peruanos vibramos con la cumbia, lo he vivido. Estoy en una fiesta, ponen cumbia y me vacilo, y aunque en la cumbia llores, te lamentes, celebres o te molestes, lo haces bailando; para mí eso es un valor muy grande.

¡Qué todos se enteren que vuelves a la música!

Sí, y que vuelvo como compositora, eso es una cosa clave para mí, soy compositora, vuelvo a cantar y vuelvo con esta colaboración con Ernesto Pimentel y con cumbia. Como mi primer álbum se llamó “Boleríssima”, todo el mundo cree que yo solo hago boleros y el que no me ha visto en los últimos años, me dice tú haces boleros, no, yo hice boleros en una época, pero mis shows no son solo de boleros. He compuesto festejos, he cantado nueva ola, soy medio jazzeada, soy un bicho raro.

Lo último que hiciste en televisión fue ‘Al fondo hay sitio’, una experiencia que te regresó a un medio tan masivo.

Fue muy lindo, al principio fue durísimo, primero porque es una serie icónica de la televisión con tremendo éxito, y yo siempre pensaba: a mí me tiene que tocar “Al fondo hay sitio”. Hace muchos años me llamaron pero yo estaba totalmente copada, y con el dolor de mi corazón no acepté, pero me tocó ahora. Lo más importante es que lo disfruté, porque es una gran serie, es una gran producción, son acogedores al máximo, gente linda todos y la verdad me trataron con mucho cariño y respeto.

La mamá de Gaspar fue el personaje.

Se llama Alicia, pero yo la llamaba Malicia, porque era medio envidiosa, metía cizaña, yo pienso, no es que me lo hayan asegurado, pero por lógica ser la mamá de un protagonista como Gaspar, voy a estar entrando y saliendo de la historia, lo cual es lindo también. Es bonito estar en una novela tan querida por el público

.En estos tiempos el sistema de difusión y comercialización de la música está en constante cambio.

Ahora todo es distinto, estoy aprendiendo mucho y me fascina porque yo siento que uno nunca deja de aprender y eso es algo muy bueno, me hace sentir muy vital. Pero, hay cosas que no cambian, porque la música es la música, y el hacer las cosas digamos con dedicación y con perfeccionismo, te motiva. Por ejemplo, todo el tema de plataformas es aprendizaje, yo creo que ahora la industria musical es bien exigente, y hay que estar al día, no te queda otra alternativa.