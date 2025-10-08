La cantante Elena Romero presenta su más reciente lanzamiento “Tú no sabes querer”, una composición a ritmo de cumbia peruana que da voz a una mujer decidida, independiente y consciente de su valor. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y en YouTube, acompañado de un elegante videoclip dirigido por Edson Lazo.

“‘Tú no sabes querer’ habla de esa mujer que sabe lo que quiere y no acepta menos de lo que merece. Prefiere estar sola que mal acompañada y es capaz de renacer después del dolor de la ruptura”, explicó Elena Romero sobre el mensaje detrás de la canción.

Con arreglos y producción musical de Paulo Morales, el tema combina melodías modernas con el estilo clásico de la cumbia peruana, logrando un sonido vibrante y emocional.

La artista adelantó que “Tú no sabes querer” formará parte de su nuevo show musical, un espectáculo que promete energía, cercanía y mucha diversión.

“Quiero que el público disfrute, baile, se ría, se emocione y cante conmigo. Me encanta crear una conexión real, como si estuviéramos entre amigos o en familia”, añadió la intérprete.

El nuevo espectáculo incluirá una banda en vivo y un repertorio que recorre distintos géneros como la cumbia, el chachachá, la bachata y la Nueva Ola, combinando clásicos del repertorio popular con composiciones propias como “Pecado”, su colaboración con Ernesto Pimentel, y su más reciente éxito, “Tú no sabes querer”.

Con este lanzamiento, Elena Romero reafirma su lugar dentro de la música nacional como una artista versátil que combina ritmo, sentimiento y mensaje en cada una de sus interpretaciones.

VIDEOCLIP