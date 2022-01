El exintegrante de “Esto es guerra”, Elías Montalvo fue invitado al programa “Amor y Fuego” de Willax TV para contar detalles de su salida del reality y el motivo por el que no renovó contrato con el programa para formar parte del formato “Esto es Habacilar”.

Según dijo el joven tiktoker, su perfil no sería el que buscan los nuevos formatos que tiene el canal, por lo que “entiende y acepta” que no hayan pensado en él para la temporada de verano.

“Yo creo que por el formato (de ‘Esto es Habacilar’), creo que es un formato donde siempre han visto modelos, chicas y chicos altos. Creo que no cumplo las condiciones en este caso, entonces se acepta. Es aceptable”, reconoció Elías Montalvo.

TAMBIÉN HABLÓ DE SU ACCIDENTE

En otro momento de la entrevista, Elías Montalvo también se refirió al accidente que sufrió en “Esto es guerra” el año pasado, cuando cayó de una considerable altura mientras participaba de un juego. Según dijo, todavía siente nostalgia al recordar dicho momento.

“Hablar de ese tema es para mí todavía delicado, cada vez que veo las imágenes me da como miedo, siento que hasta ahora es un trauma. No borro la imagen cuando caía, es un poco difícil hablar de esto, pero cuando yo estaba en el hospital a mí nadie me dijo que diga como me siento”, expresó.

“Para la gente que me conoce yo soy así, no me gusta mentir, hacer daño a nadie ni ir por la maldad de denunciar a algo que no se están cerrando. No me gusta sacar provecho. Fue un error humano, lo dije en el programa... Hay mucha gente que decía que me callaba porque me habían ofrecido millones de dólares o un contrato eterno, pero no fue así”, añadió el tiktoker.

