La presentadora de espectáculos Magaly Medina criticó la actitud que tuvo Gisela Valcárcel con el productor Sergio George durante su nuevo programa, “La Gran Estrella”. La conductora del reality hizo una broma de doble sentido que parece no haberle gustado a la “Urraca”.

En un momento del concurso, Valcárcel le sugirió al músico que tocara alguna canción sin obtener alguna reacción de parte del músico. “Hoy día nos toca algo, que no es lo mismo que decir ‘tócame’, Sergio’”, expresó.

La conductora de “Magaly Tv La Firme” aprovechó en resaltar el desplante de George a la broma de la popular “Señito”. “Él ni siquiera le seguía la broma a Gisela, ni siquiera le entendía cuando Gisela estaba con todos sus disfuerzos porque ella no olvida los disfuerzos”, mencionó.

Finalmente, la presentadora le dio una advertencia a Valcárcel sobre hacer ese tipo de comentarios. “Cuidado, ‘Gise’, que se pone celosa la ‘Yaha’”, sentenció.

Gisela aclara que no contactó a Sergio George a través de Yahaira: “Lo busqué por mi cuenta”

Tal como se había anunciado, el reconocido productor Sergio George fue presentado en “La Gran Estrella”. Gisela Valcárcel adelantó que el músico neoyorquino será el encargado de lograr la internacionalización de los participantes.

“Está en el Perú y a partir de ahora se convierte en el productor hacedor de éxitos. Viene se queda con nosotros y está esperando llevar a una estrella hacia el mundo, tendrá la misión de producir y hacer realidad los sueños de nuestros concursantes”, comentó.

Durante la presentación de Sergio George, la ‘Señito’ sorprendió al aclarar que no contactó al productor musical a través de la cantante peruana Yahaira Plasencia, sino que lo hizo por su cuenta.

“En enero lo contacté. No lo conocía y no llame a Yahaira, lo contacte por mi cuenta. Yo dije tengo que preguntarle más sobre la música y jamás pensé que el sentarnos a almorzar me llevaría hasta este momento”, sostuvo la figura de América TV.

Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica este sábado 6 de agosto luego de estar ocho meses fuera del aire tras el término de la última edición de ‘El artista del año’ el cual tuvo como ganadora a Ruby Palomino.

La popular ‘Señito’ regresó con un renovado formato que busca mostrar a grandes talentos, quienes a su vez lucharán y mostrarán lo mejor de su faceta artística en busca de su ansiada internacionalización.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel tendrá a 12 participantes que competirán semana a semana con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas como Micheille Soifer, Susan Ochoa, Ruby Palomino y Yahaira Plasencia.